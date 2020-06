12 giugno 2020. Dopo una pandemia che ha messo in ginocchio il mondo intero in tutte le sue sfaccettature, il calcio italiano riparte venerdì, con la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan. La Rai lo ha ufficializzato da poco, il 12 giugno alle 21 allo Stadium Cristiano Ronaldo e compagni avranno l’opportunità di aprire le danze di questo tour de force di partite, tanto stancante per i giocatori quanto atteso dagli spettatori.



QUANTE NOVITÀ – Sarà un calcio estremamente diverso. La Bundesliga ce ne ha dato un assaggio, i teatri di imprese calcistiche saranno stadi vuoti, spogli di tifo e di tutto ciò che ne consegue, con il rumore sordo del pallone protagonista. Almeno a livello acustico, perché i padroni della scena restano sempre loro, i giocatori. Ci saranno delle novità anche nelle regole: innanzitutto, la scelta di eliminare i supplementari in caso di pareggio nei tempi regolamentari, per evitare un prevedibile sovraccarico di fatica dopo tre mesi di stop. Dunque, partita direttamente ai calci di rigore. Inoltre, ci sarà la novità introdotta dall’Ifab dei 5 cambi a gara, da effettuare al massimo in tre tranche.



JUVE-MILAN, DOVE ERAVAMO RIMASTI – Questa la cornice, tra scenografia e copione, che accompagnerà la semifinale di Coppa Italia, valida per l’accesso alla finale del 17 giugno. Eravamo rimasti all’1-1 dell’andata a San Siro, quando Cristiano Ronaldo salvò i bianconeri dagli undici metri, dopo una prestazione complessivamente opaca di tutta la squadra di Maurizio Sarri. Dopo 4 mesi da quel 13 febbraio, Juve e Milan si ritroveranno faccia a faccia, chi a pieno delle forze e chi penalizzato dalle squalifiche. Infatti, non si ripeterà l’epico scontro CR7-Ibrahimovic, essendo lo svedese infortunato e squalificato. Tra i rossoneri assenti anche Theo Hernandez e Castillejo.



COME ARRIVA LA JUVE – Lo abbiamo anticipato qualche giorno fa, la formazione che Sarri schiererà sarà un 4-3-3: Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Khedira, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. Questo il tridente che cercherà di affondare il Milan, con Cristiano Ronaldo determinato a conquistare la prima Coppa Italia della sua carriera, Douglas Costa in forma smagliante e un Dybala non al cento per cento (come recentemente ha ammesso), ma capace di spaccare le partite grazie alle sue divine giocate. A centrocampo, il tecnico toscano ha deciso di ripartire dall’esperimento avviato prima dello stop, ovvero Bentancur in cabina di regia. Esperimento che ha già dato i suoi frutti. Al suo fianco, Khedira è in vantaggio su Ramsey. Chiellini prosegue il suo programma di recupero personalizzato, mentre Higuain è alle prese con un fastidio muscolare. Questa la fotografia della Juventus all’antivigilia della sfida contro il Diavolo, l’ostacolo da rimandare nell’inferno per agguantare il primo trofeo stagionale.