Juventus e Milan, tutti gli obiettivi in comune

Dorgu e il 'caso' Camarda

Conto alla rovescia per la sfida tra Juventus e Milan all'Allianz Stadium, in programma sabato alle 18. In gioco non c'è lo scudetto, vinto dall'Inter proprio pochi giorni fa davanti ai rossoneri, ma il secondo posto. La squadra di Pioli precede la Juve di cinque punti. Domani quindi l'occasione per Allegri di avvicinarsi e provare il sorpasso nelle ultimissime giornate.Come scrive La Stampa, il primo è l'attaccante olandese Joshuaormai al centro di una vera e propria asta con il forte interessamento dell'Inter e la compresenza del Bayern Monaco che ha una clausola di riacquisto fissata in 40 milioni, ma subito dopo c'è il difensore jollyl ds Giuntoli da tempo corteggia l'ex romanista e, si legge, sta superando il Milan che qualche mese fa era in vantaggio, ma ora ha rallentato perché alle prese con strategie ancora tutte da delineare. A proposito di Bologna, i rumors sono sempre più intensi sulla possibilità di vedere presto Thiago Motta a Torino, che non troppo tempo fa era stato sondato da Ibrahimovic per sostituire Pioli al MilanI possibili duelli di mercato però non sono finiti. i due club infatti stanno seguendo da vicino il 19enne Patrick Dorgu del Lecce. Un affare low cost, ma molto interessante. Un po' come per il talento 16enne Francesco: il più giovane esordiente della Serie A (15 anni, 8 mesi e 15 giorni) non ha ancora rinnovato il contratto con il Milan e laIl Classico d'Italia non finisce mai.