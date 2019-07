Nuovi contatti tra la Juve e il Milan per Merih Demiral. Come riporta Sky Sport, i rossoneri non si sono ancora arresi e insistono per acquistare il difensore turco della Juventus. I bianconeri, però, hanno fatto sapere a Maldini e Boban che anche a causa dei continui infortui di Giorgio Chiellini, il calciatore non è sul mercato e che la società bianconera non ha intenzione di cedere l'ex centrale del Sassuolo. Il Milan, però, continua ad insistere ma per ora la strada che porta a Demiral è assolutamente bloccata da Paratici.