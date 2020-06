4









Nella gara d’andata, lo scorso 13 febbraio, un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo ha permesso alla Juve di pareggiare a tempo scaduto. Spiazzato Donnarumma, 1-1 col Milan a San Siro. Oggi, finalmente, è tempo di disputare il ritorno, in una sfida che vale la finale di Coppa Italia. Si giocherà però senza la possibilità di andare ai tempi supplementari. Aboliti, almeno per questa edizione, in semfinale come in finale. Qualora, al 90’, si fosse sull’1-1, stesso punteggio dell’andata, si andrebbe direttamente ai calci di rigore.





Un’eventualità dunque non così remota, anzi. Quali potrebbero essere i rigoristi delle due squadre? Nella gallery analizziamo le possibili scelte in caso di arrivo ai rigori di Sarri e Pioli per Juve e Milan.