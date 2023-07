Prima amichevole per la Juve negli Stati Uniti, dove poi il 3 agosto affronterà il Real Madrid. Questa notte invece (ore 4:30 italiane), il derby con il Milan. In caso di parità, non ci saranno supplementari e si andrà subiti ai rigori mentre per i cambi, i due tecnici potranno fare 11 sostituzioni ma solo in tre slot.