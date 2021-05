Sul taccuino della dirigenza della Juventus non c’è solo Gigio Donnarumma tra gli obiettivi in casa Milan. C’è anche un altro giocatore la cui situazione è del tutto analoga a quella del portiere rossonero, ovvero Hakan Calhanoglu. In scadenza di contratto a giugno e con una trattativa in stand-by, è entrato da tempo nel mirino della Juventus come possibile affare a parametro zero. È quanto riporta il Corriere dello Sport.