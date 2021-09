Serie A, 4^ giornata: all'Allianz Stadium è il momento di Juventus-Milan, big match di questo turno di campionato parecchio delicato. Non solo per il valore assoluto di questa sfida nel calcio italiano, ma anche per il momento delle due squadre, coi rossoneri a punteggio pieno ma in emergenza infortuni e la squadra di Allegri ancora alla ricerca della prima vittoria dopo il pari di Udine e le sconfitte con Empoli e Napoli.Arbitra il match Daniele Doveri, coadiuvato dai guardalinee Carbone e Vivenzi e dal quarto uomo Rapuano. Il Var è Aleandro Di Paolo, coadiuvato dall'Avar Peretti.31' - Proteste della Juve per un intervento di Tomori su Rabiot, lanciato a rete in campo aperto: se Doversi avesse fischiato fallo sarebbe stata chiara occasione da gol, ma l'arbitro ha valutato regolare l'ancata del difensore del Milan e ha concesso rimessa dal fondo ai rossoneri.23' - Duro intervento di Bentancur su Tonali, il centrocampista della Juve in scivolata prende la palla ma travolge anche l'avversario. Per ora Doveri tiene i cartellini nel taschino.