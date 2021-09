Questa sera lo Stadium si vestirà a festa. È la prima occasione, infatti, in cui i tifosi entreranno nell'impianto dopo il decennale dall'inaugurazione. In questo contesto, società e tifosi, attraverso un minuto di silenzio previsto prima del fischio d'inizio, onoreranno la memoria di Francesco "Morgan" Morini, ex calciatore e dirigente della Juventus, scomparso a fine agosto. Lo riporta Tuttosport.