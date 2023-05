Lachiude male anche la striscia di partite casalinghe di campionato. Niente da fare, finisce 0-1 il match contro ilvalido per la penultima giornata di Serie A, in un Allianz Stadium evidentemente deluso e pure in protesta con la dirigenza. Decide il gol di Oliveral 40', che regala ai rossoneri l'accesso alla prossima edizione della Champions League (per cui comunque sarebbe bastato anche un pareggio). Madama, quindi, esce di nuovo dal proprio stadio con la coda tra le gambe.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean, Chiesa. All. AllegriMaignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Tonali, Brahim, Krunic; Messias, Giroud, Leao. All. Pioli