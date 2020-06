4









Alle 21, all'Allianz Stadium, la Juventus di Sarri attende il Milan di Pioli nel ritorno della prima semifinale di Coppa Italia. Si riparte dall'1-1 di San Siro, con le firme di Rebic e Cristiano Ronaldo. Ci saranno, loro due: il croato rossonero ha fatto gol in quattro delle ultime cinque partite disputate prima dello stop forzato; il portoghese, invece, ha segnato in tre delle sue cinque presenze da titolare contro i meneghini. Saranno assenti Ibrahimovic, Castillejo, Musacchio e Theo Hernandez per il Milan, Chiellini, Ramsey, Higuain e Demiral per la Juventus.



FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-3-3): Buffon, Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Dybala, Douglas Costa. All. Sarri

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paquetà, Bonaventura, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli