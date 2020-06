Zero a zero: passa la Juve. Non c'è stata l'emozione di un gol, ma resiste la gioia dei bianconeri per il passaggio del turno e per la finale di Roma che adesso si fa obiettivo concreto. Una gara intensa, vera, soprattutto nella prima parte di livello assoluto (soprattutto per merito di Sarri, dei suoi ragazzi e dei suoi insegnamenti). Poi calata, quasi sul più bello, quando i minuti si facevano macigni e le occasioni paradossalmente hanno latitato.​ QUI le STATISTICHE LIVE dei calciatori su IlBianconero.com.