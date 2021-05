Conquistare tre punti per avvicinarsi alla qualificazione in Champions. E' l'obiettivo che proverà a raggiungere stasera la Juventus, che alle 20.45 ospiterà il Milan di Stefano Pioli in quella che in campo sarà una sfida con vista sull'Europa e fuori rischia di diventare una vera e propria guerra con la Superlega sullo sfondo.con Paulo Dybala verso la panchina. La partita sarà visibile su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251.