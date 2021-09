Quarta giornata di campionato, e laè ancora alla ricerca della prima vittoria. I bianconeri scenderanno in campo questa sera contro il Milan, reduce da tre successi su tre, dunque già a più 8 in classifica sui bianconeri. Un testacoda, che però non altera gli equilibri della partita:La gara sarà esclusiva: puoi guardarla in diretta streaming oppure on demand sulla piattaforma. Calcio d'inizio alle 20.45.Ancora qualche dubbio per Allegri, come annunciato ieri in conferenza stampa. Il primo riguarda Chiesa, il secondo la composizione del centrocampo. Il terzo, invece, è sul centrale di difesa: chi gioca al fianco di Chiellini? Scorri nella gallery dedicata: ecco le probabili formazioni.