Penultima giornata di Serie A TIM, ultimissima invece, dove lachiude la propria stagione tra le mura amiche. Ecco: lo fa con una super partita, con ancora tanto in palio: a Torino si gioca Juve-Milan, una partita mai banale. Con un pezzo d'Europa in palio. Per entrambe.Il match avrà inizio alle 20.45. Sarà visibile su DAZN, in diretta streaming e con la funzione on demand.Vlahovic in dubbio, così come Alex Sandro. Solo in mattinata saranno sciolti gli ultimi dubbi, poi i convocati del match. Chiesa pronto a partire dal 1', anche Kean. Leggi nella gallery qui in basso le probabili formazioni.