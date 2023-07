Ci siamo, dopo l'amichevole annullata contro il Barcellona, la Juve scende in campo per il primo vero test della stagione. Alle 4:30 italiane è in programma la partita contro il Milan al ​Dignity Health Sports Park, a Los Angeles. La partita sarà visibile sia su Sky Sport che su Dazn. Allegri ha scelte quasi obbligate soprattutto a centrocampo e in attacco, dove giocheranno Chiesa e Kean. Sugli esterni, possibile chance per Cambiaso e Weah. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa.Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Thei Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.