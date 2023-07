Prima amichevole, primo test e prima vittoria. La Juventus - dopo la partita annullata contro il Barcellona - parte bene nella tournée negli Stati Uniti, vincendo ai rigori la gara contro il Milan (fischio d'inizio alle 4.30 di venerdì 28 luglio) in quel di Carson, Los Angeles. Di fronte agli oltre 18 mila presenti al Dignity Health Sports Park, i bianconeri mostrano una bella versione di sé. Brillanti nel gioco, nella proposta e nelle gambe. Sotto per due volte, pareggiano prima con Danilo e poi con Rugani (deviazione decisiva di Giroud) e poi vincono ai rigori. Tante le occasioni create dalla squadra di Allegri.: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Kean, Chiesa.Pinsoglio; Gatti (15' st Huijsen), Rugani, Alex Sandro; Weah (15' st Soulé), McKennie (15' st Nonge Boende), Locatelli (15' st Nicolussi Caviglia), Iling-Junior, Kostic; Kean (15' st Milik), Chiesa (15' st Yildiz). A disp. Daffara, Barrenechea, De Winter. All. Allegri.(4-3-3): Maignan (12' st Sportiello); Calabria (20' pt Florenzi), Thiaw (12' st Bartesaghi), Tomori (12' st Simic), Hernandez (12' st Saelemaekers); Loftus-Cheek (12' st Pobega), Krunic (12' st Adli), Reijnders (12' st De Ketelaere); Pulisic (12' st Romero), Giroud (12' st Colombo), Leao (12' st Traoré). A disp Mirante, Zeroli. All. Pioli.