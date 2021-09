Un'altra chance sprecata: la Juve pareggia 1-1 contro il Milan all'Allianz Stadium, facendosi rimontare e restando bloccata a 2 punti in classifica. Al gol di Morata in avvio, risponde Rebic che a 15' dalla fine spinge giù la Juventus. Una doccia gelata per Allegri e i suoi ragazzi, che assaporavano la vittoria e l'hanno persa nei momenti in cui più contava. Ora i bianconeri sono 18esimi, distanti dalla vetta e in crisi di risultati. Molti degli interpreti, poi, risultano sempre uguali: discontinui, in calo e senza il giusto approccio per vincere. C'è anche qualche nota positiva, come Szczesny e Alex Sandro, ma non basta...