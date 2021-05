2









Una notte più nera è difficile da ricordare. Sicuramente non ce ne sono di recenti, nonostante le troppe sconfitte e i passi falsi di un anno terribile. Mai così male, mai così senz'anima, voglia e fame. Nella Juve che si è schiantata sul Milan perdendo 3-0 non c'era nulla. ​Chiesa dopo l'infortunio non gira, il centrocampo è un disastro vero e Morata... viene definito "troppo paracarro per una squadra che già fa fatica di suo". Pagelle molto poco clementi con la Juve, ma soprattutto con Pirlo e Ronaldo, volti del flop. Di CR7, infatti, si scrive: "Primo e unico squillo al quarto d’ora della ripresa. Partita imbarazzante per mancanza di qualità e di volontà. Sembra già altrove".



