Lodella stagione. E il sipario più amaro in un'annata in cui è davvero successo tutto, e in questo tutto c'è il numero diciassette alla voce sconfitte stagionali. Tantissime. Troppe. Con lo 0-1 firmato Olivier, ilpassa allo, vincendo anche il secondo confronto dopo il gran successo dell'andata. Non che non ci sia mai stata storia, tra le due squadre. Ma da una parte ha vissuto la gran concretezza rossonera, dall'altra la Juve si è dimostrata tutto fumo e niente arrosto. Per l'ennesima volta.Nella serata che sancisce la disfatta stagionale, i saluti per Rabiot e Di Maria, oltre che per Paredes, si fanno tristi e colmi di fischi. La delusione è troppo forte per farsi nostalgia.