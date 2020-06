di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

14.50 - Giorgio Chiellini ha svolto lavoro personalizzato. Il capitano della Juventus, infatti, ha già concluso la sua sessione di allenamento e lasciato la Continassa.



14.00 - Cristiano Ronaldo è arrivato alla Continassa. Il fuoriclasse portoghese è stato tra i primi ad arrivare al centro sportivo, dove nel pomeriggio i bianconeri si alleneranno in vista del ritorno in campo fissato per domani sera alle 21.



Ci siamo. Domani alle 21 la Juventus torna in campo e lo fa contro il Milan di Stefano Pioli. L'appuntamento è all'Allianz Stadium per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Oggi, qua su Ilbianconero.com, seguiremo in diretta la giornata della Juventus dalla Continassa e dallo stadio con approfondimenti, collegamenti e tutto quello che c'è da sapere sulla prima partita della Juve negli ultimi tre mesi.



L'ALLENAMENTO - La squadra di Sarri si allena nel pomeriggio al centro tecnico bianconero., da dove l'allenatore verosimilmente diramerà l'elenco dei convocati. Non sembrano esserci novità sui giocatori in dubbio: Chiellini e Ramsey saranno subito out, insieme a loro Demiral e Higuain.



