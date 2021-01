Un destro a giro da posizione defilatissima per esplodere tutto il proprio potenziale. Rafael Leao si è preso il Milan, e anche le attenzioni di tanti top club. Come riporta Calciomercato.com, negli ultimi giorni sono circolate voci sulla Juventus e su un possibile scambio in essere con Federico Bernardeschi, in uscita dalla società bianconera. Idea che però è destinata a rimanere tale, dato che Paolo Maldini non ha nessuna intenzione di privarsi del portoghese per la lotta scudetto dei rossoneri, che la Juve affronterà nel match dell’Epifania.