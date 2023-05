Alla vigilia di Juventus-Milan, Massimiliano Allegri come di consueto ha presentato la partita in conferenza stampa. Tante domande sul suo futuro ma anche sulla situazione intorno a Cristiano Giuntoli e il ruolo che ha in società. Per quanto riguarda i giocatori, Vlahovic sarà da valutare perché non in perfette condizioni. Di seguito la sintesi della conferenza stampa.