La stagione è ricominciata e, come da copione, anche gli episodi da moviola. La Juventus è tornata in campo contro il Milan, per la semifinale di ritorno di Coppa Italia, non andando oltre lo 0 a 0. Quanto basta per passare il turno e accedere alla finale. Gli episodi finiti nel mirino si sono concentrati tutti nel primo tempo, prima con il gomito di Andrea Conti, che ha sporcato uno stop in area di Cristiano Ronaldo in maniera illegale, causando il rigore. Dopo l'assegnazione del penalty, sbagliato da Ronaldo, è stata la volta dell'espulsione di Rebic, che ha atterrato con un calcio proibitivo lo juventino Danilo. Giusto il rosso assegnato da Davide Orsato.



LA MOVIOLA LIVE



90' - Saranno 4 i minuti di recupero.



61' - Triplo cambio per la Juve: dentro Rabiot, Khedira e Bernardeschi, fuori Matuidi, Pjanic e Douglas Costa. I cambi, da questa partita a fine stagione, saranno 5 a partita, ma in 3 sessioni distinte.



58' - Fuorigioco fischiato a Kessie, pronto a mettere un cross pericoloso in area. Per pochi centimetri, ma l'ivoriano è oltre la linea difensiva della Juventus.



42' - Ammonito Miralem Pjanic. Orsato sceglie il giallo per punire il fallo del bosniaco, che trattiene Calhanoglu in ripartenza.



36' - Sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti, Kjaer viene toccato da Bonucci. Il danese cade lamentando il rigore, veniale, ma il gioco si ferma: era in fuorigioco.



16' - Dopo il rigore sbagliato da Ronaldo, Ante Rebic interviene duramente su Danilo a metà campo. Il tackle è ai limiti del regolamento, per Orsato vale il cartellino rosso.



15' - RIGORE PER LA JUVE. Dopo il consulto al VAR, Orsato opta per il calcio rigore. Il gomito di Conti era largo.



11' - Andrea Conti del Milan tocca il pallone con il gomito nel cuore dell'area, togliendo la possibilità a Cristiano Ronaldo di poter controllare la sfera. I giocatori bianconeri hanno reclamato il fallo, Orsato ha lasciato correre salvo poi consultare il VAR.