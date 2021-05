Dopo una settimana dove in tanti hanno contestato l’assegnazione di Valeri come arbitro di Juve-Milan, la direzione di gara è stata sufficiente. Quella oltre la bocciatura è stata la prestazione dei bianconeri, ma questa è un’altra storia. Buona la collaborazione con il Var Calvarese per valutare due episodi: il presunto tocco di mano di Brahim Diaz sul vantaggio del Milan, scongiurato con l’on field review, e il braccio largo di Chiellini dentro l’area sempre su tiro del trequartista spagnolo, rigore assegnato dopo il replay. L’unica contestazione sui cartellini gialli, qualcuno rimasto nel taschino mentre altri sventolati troppo facilmente.



