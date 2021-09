"La sensazione - scrive Tuttosport - è che la squadra anti Milan sarà molto simile a quella che ha battuto gli svedesi e che ieri il Conte Max ha proposto inizialmente. Ossia Szczesny in porta, linea a quattro con Danilo e Alex Sandro sulle fasce, Bonucci e De Ligt in mezzo; centrocampo “storto” - come lo ha ribattezzato Allegri - con Bentancur, Locatelli e Rabiot pronto a sdoppiarsi: un po’ mezzala da 4-3-3 e un po’ più alto nel 4-2-3-1. In attacco Cuadrado, Morata e Dybala". Una formazione con qualche variante, come l’impiego di Giorgio Chiellini (al posto di De Ligt) accanto a Bonucci e poi la carta Federico Chiesa.Poi via al secondo, proposto durante le esercitazioni:Testati senza un’opposizione vera e propria, ma con quattro ragazzi dell’Under 23 (Leone, Compagnon, Aké e Pecorino) a recitare da uomini offensivi del Milan in pressione sulla difesa bianconera. Una formazione che ieri era anche circolata in una grafica di Sky, agitando qualche tifoso che aveva mal interpretato la situazione.