Non ha convinto fino in fondo Kenannel match di ieri tra, in cui è stato schierato dal primo minuto dopo lungo tempo. Di seguito i giudizi dei principali quotidiani sportivi in edicola oggi.- "Non sfrutta l’occasione da titolare. Mai una scintilla delle sue, anche perché la circolazione lenta non gli permette di giocare negli spazi".- "Il risultato finale non è così dissimile rispetto alle ultime volte in cui dal 1’ era partito Chiesa, ma quando accarezza il pallone ha qualcosa di diverso dagli altri: lega i reparti e cuce il gioco con una naturalezza innata, anche se per ora stenta a incidere negli ultimi venti metri"."Max gli concede il posto da titolare due mesi dopo Verona. Il baby turco non incide. Appena meglio dopo l’ingresso di Milik e Chiesa, perché il baricentro alto della Juve lo favorisce. Per accendersi ha bisogno di spazio e più uomini davanti (o sulla stessa linea) con cui scambiare il pallone".