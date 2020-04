Tutte le big hanno messo gli occhi su Sandro Tonali. Per il gioiellino del Brescia si può scatenare una vera e propria asta nella quale, al momento, secondo il Corriere dello Sport, i nerazzurri sono in vantaggio. Non perché hanno fatto un'offerta più alta della altre al club di Cellino - che già si sfrega le mani pensando a una super plusvalenza - ma per il progetto di Antonio Conte, che sarebbe il più adatto alla crescita di Tonali. Corsa a tre con l'Inter che mette la freccia, ma la Juve monitora la situazione da lontano, pronta a partire all'assalto.