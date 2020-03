Juventus e Milan sono pronte a tornare in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. In attesa di capire se e quanto pubblico ci sarà sugli spalti dell'Allianz Stadium, sono le questioni tecniche a preoccupare in casa bianconera: tocca a Gigi Buffon difendere la porta della Juve, o sarebbe meglio dire toccherebbe. Il portiere è in forte dubbio perché, secondo quanto riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri Gianluigi Buffon non si è allenato regolarmente a causa di un attacco di lombalgia. Allertato Szczesny, la scelta nelle prossime ore.