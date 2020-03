Si va verso le porte chiuse. A raccontarlo è l'edizione online di Repubblica, che sottolinea come dall'incontro tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, emissari della Juventus e il prefetto Claudio Palomba stia emergendo un quadro completamente opposto a quello mostrato soltanto in mattinata. "La partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma domani sera all'Allianz Stadium doveva rappresentare il primo evento sportivo aperto dopo l'ordinanza che limitava gli assembramenti. Ma quasi sicuramente non sarà così", si legge sul sito del quotidiano.



DALLA JUVE - Pochi minuti fa, Claudio Albanese, capo della comunicazione della Juventus, aveva chiarito la posizione del club: "Juventus rispetta qualsiasi decisione verrà presa dalle autorità, la salute pubblica è interesse primario di tutti, anche di questa società che organizza questa partita domani sera".