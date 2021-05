Novanta minuti per decidere il futuro. Della Juve, del Milan e di Gigio Donnarumma. Così ci si prepara al big match di domenica sera con la Juve che pensa al campo, ma non solo. Qualificarsi alla fase a gironi della Champions vorrebbe dire incassare oltre 40 milioni di euro, utilissimi anche per il mercato in questo periodo. Tra i nomi sulla lista, a parametro zero, c'è Donnarumma, che tratta il rinnovo con il Milan (o l'addio) a cifre piuttosto elevate. La situazione per la Juve è chiara: se riuscirà a cedere Szczesny, ecco pronto l'assalto a Gigio. Intanto, circola l'ipotesi di un nuovo caso De Vrij, un rischio: "Di certo quella di domenica sera sarà una sfida particolare per il portiere di Castellammare di Stabia, che potrebbe sfidare la sua prossima squadra. Come successo il 20 maggio 2018 a Stefan de Vrij, in scadenza con la Lazio e con il contratto firmato con l'Inter nel cassetto (Donnarumma al momento non ha messo nulla nero su bianco). Anche in quel caso fu una finale per andare in Champions, la Lazio perse 3-2, con gol decisivo di Vecino nel recupero, ma la partita cambiò al 77' con il fallo da rigore di de Vrij su Icardi, che diede il via alla rimonta nerazzurra".