Deciderà Cristiano. Perché al momento, al primo posto, c'è soltanto il suo benessere psicofisico; poco sopra, quello della madre. Il colpo l'ha accusato, CR7: mamma Dolores, da sempre parte fondamentale della sua vita, è stata ricoverata questa mattina all'ospedale di Madeira. I media portoghesi, poi confermati, hanno parlato di ictus. Cris l'ha raggiunta in giornata , verosimilmente prima di domani non farà ritorno in Italia."Il problema è di carattere personale, Cristiano quando torna dirà le problematiche, se domani è disponibile o meno dipende dalla risoluzione o meno del suo problema personale". Sarri è stato chiaro, in conferenza stampa : sarà CR7 a scegliere se far parte dell'undici titolare di domani, addirittura se far parte dei convocati. Da parte della Juventus e del suo allenatore, la massima comprensione per un momento complicato. Oltre agli abbracci, all'affetto, alla vicinanza strettissima che la squadra ha già manifestato al suo fuoriclasse. Come cambia, però, la Juve senza il Sette? "Che l'assenza eventuale di Ronaldo possa cambiare i piani tattici, è palese. Non abbiamo un sostituto di Ronaldo, penso che non ci sia al mondo. Si farà qualcosa di diverso", racconta Maurizio. E quel qualcosa di diverso potrebbe essere Gonzalo Higuain, magari con un trequartista alle spalle. Staremo a vedere...