Paulo Dybala, abbiamo avuto modo di ripeterlo più volte in questi giorni, quando vede rossonero si esalta. E nell'autunno 2019, all'Allianz Stadium, la Joya regalò alla Juventus di Maurizio Sarri una vittoria per 1-0 contro il Milan, con una fantastica rete col destro (non certo il suo piede) su assist di Higuain.