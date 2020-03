Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, potrebbe essere giocata a porte chiuse. Questo quanto filtra dalla Regione Piemonte. Oggi il presidente Alberto Cirio, in conferenza stampa, aveva così parlato dell'argomento: "Se non ci sono le condizioni, si prolunga lo stop alle lezioni. Abbiamo docenti e allievi che arrivano dalla Lombardia. Non credo che se anche ci fosse un caso su un milione di rischio contagio le famiglie vorrebbero correrlo. Abbiamo censito tutti i medici che sono andati in pensione e proprio oggi verrà diramata allerta per richiamarli nel caso ci fosse c'è bisogno. Il sistema sanitario piemontese è in grado di reggere l'emergenza se si continua con il contenimento".