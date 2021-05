Zlatan Ibrahimovic avrà una motivazione in più domenica sera per far male alla Juventus. Il campione svedese, che nella Juve ha militato tra il 2004 e il 2006 prima che si trasferisse all'Inter dopo lo scoppio di Calciopoli, non ha mai segnato contro i bianconeri a Torino. Ci è riuscito due volte, con la maglia del Milan a San Siro, nel 2010 e nel 2020. Ma mai nella tana juventina, Olimpico o Stadium che fosse. Un tabù da sfatare per Ibra, un gol che cercherà con particolare impegno. Ci vorrà un ottimo lavoro della difesa di Pirlo!