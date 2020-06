è la certezza della Juve. Vero e proprio punto fermo di Sarri, anche contro il Milan è stato tra i migliori in campo. Anzi, il migliore per quanto riguarda le palle recuperate: il centrocampista uruguaiano ne ha riprese sette secondo i dati riportati da Opta, nessuno ha fatto meglio di lui. Primato assoluto tra i bianconeri anche per contrasti vinti (5) e per duelli vinti (15). Insomma, Bentancur è pronto per la consacrazione definitiva.