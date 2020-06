Nel Milan che affronterà la Juventus non ci saràIl difensore argentino non sarà a disposizione di Stefano Pioli per la trasferta di Torino a causa di un'infiammazione alla caviglia sinistra. Tra i convocati dei rossoneri ci sono anche i giovani Marco Brescianini (centrocampista), Lorenzo Colombo e Giacomo Olzer (attaccanti). Ecco la lista completa dei convocati rossoneri per la sfida di domani di Coppa Italia.