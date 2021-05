DA AGIPRONEWS



Poteva essere una sfida scudetto, invece Juventus – Milan, in programma domenica sera si è trasformata in uno scontro diretto per la Champions League. Netto il pronostico degli analisti di Stanleybet.it in favore dei padroni casa bianconeri, dati a «1» a 1,75, mentre per gli ospiti la situazione si fa complicata: il «2» si gioca a 4,30, e anche la quota del pari è piuttosto alta a 3,75. Il Milan, capolista fino a febbraio, non arriva all’Allianz Stadium già battuto, ed è per questo che ci si aspetta un incontro ricco di gol: la quota dell’Over è 1,60, nettamente più bassa rispetto a quella dell’Under, attualmente visto a 2,15. Quota simile per il Goal, che si gioca a 1,59, contro il No goal a 2,17.