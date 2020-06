Non convocato da Maurizio Sarri a causa di un problema fisico, Gonzalo Higuain ha seguito la semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Milan dalla tribuna dell'Allianz Stadium. Il suo sguardo immalinconito, rivolto in verità più al suo smartphone che al campo, ha attirato le telecamere della Rai e di conseguenza l’attenzione dei frequentatori dei social network, che si sono scatenati facendo diventare l'argentino un vero e proprio "meme". Facile, quando si parla del giocatore, tirare in ballo il cibo e quindi immaginarlo alle prese con il menu su qualche app di food delivery, ma su Twitter e Instagram nelle ultime ore ognuno ha voluto interpretare a modo suo l’immagine.