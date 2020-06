Manca sempre meno. Poi ci saremo. La Juve riparte dal ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan, alla Continassa si ricomincia a respirare l'aria del prepartita. Prima volta dopo tre mesi. Un ritorno alla normalità in attesa di scendere in campo stasera alle 21 in uno Stadium silenzioso e (quasi) deserto (giocatori compresi, solo 300 persone hanno accesso all'impianto). Dunque, una partita che si preannuncia storica, e per mille versi. Sarri vuole il suo primo trofeo in bianconero.



