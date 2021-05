Scontro diretto per la lotta Champions!



Queste le scelte di formazione degli allenatori di Juventus e Milan per la partita che inizierà fra un'ora all'Allianz Stadium:



Juve (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, A. Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, C. Ronaldo. A disp: Buffon, Pinsoglio, Bonucci, Demiral, Bernardeschi, Danilo, Arthur, Ramsey, Kulusevski, Dybala. All. Pirlo

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, B. Diaz; Ibrahimovic. A disp: Tatarusanu, Kalulu, Gabbia, Romagnoli, Dalot, Meite, Tonali, Mandzukic, Rebic, Hauge, Leao, Krunic. All. Pioli