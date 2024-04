103 nazionalità diverse per Juventus-Milan



L'esperienza al J Museum



Jacopo Mercuro al Legends Club

Juve-Milan da sold out, e in palio c'è comunque una qualificazione alla prossima Champions.L'attesa, ecco, è palpabile.Sì, perché sarà un evento pronto ad andare oltre i novanta minuti, diventando un'occasione per celebrare non solo lo sport, ma la diversità culturale e gastronomica che contraddistingue il nostro mondo.Con biglietti acquistati da persone provenienti da ben 103 nazionalità diverse, questa partita si configura come un vero e proprio. Pensate:, testimoniando l'attrattiva globale della Serie A e l'importanza di incontri di alto livello come questo.L'esperienza non si limita però al campo da gioco., con i tour dello stadio del giorno della partita che si avvicinano al sold-out.E per coloro che desiderano vivere un'esperienza ancora più esclusiva, c'è il progetto ICONA nelle aree hospitality. Con questo progetto, la Juventus non solo celebra l'eccellenza culinaria italiana, ma sostiene anche la candidatura della cucina italiana a patrimonio dell'UNESCO. E quale modo migliore per farlo se non con un appuntamento imperdibile come quello di domani?Il Legends Club ospiterà Jacopo Mercuro, una vera e propria rivelazione nel panorama internazionale con la sua "180grammi Pizzeria Romana". È l'occasione perfetta per gustare le prelibatezze della cucina italiana e per celebrare la passione che unisce le persone di tutto il mondo, sia sul campo da gioco che al di fuori.