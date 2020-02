Sono ben quattro giocatori titolari in diffida in casa Juventus. Al prossimo cartellino giallo in campionato, infatti, Paulo Dybala, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Juan Cuadrado saranno squalificati per un turno dal giudice sportivo.



Per quanto riguarda la Coppa Italia, invece, Sarri dovrà prestare attenzione a Matuidi e Higuain, unici due diffidati e perciò passibili di squalifica. Ben sei i possibili stop per il tecnico rossonero Pioli, in caso di giallo Castillejo, Kjaer, Hernandez, Krunic, Rebic e Zlatan Ibrahimovic salterebbero il ritorno della semifinale all'Allianz Stadium.