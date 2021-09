Vengono confermate da Dazn alcune indiscrezioni che vi abbiamo anticipato in questi giorni sulle scelte tattiche della Juventus per la partita contro il Milan che comincerà fra un'ora e mezza all'Allianz Stadium. Max Allegri nell'ultimo allenamento ha provatocon l'ormai caratteristico "centrocampo storto" che prevede Cuadrado a destra e Rabiot a sinistra.Un contesto che può esaltare le caratteristiche di Manuel Locatelli in una mediana a due, e la fantasia di Paulo Dybala tra le linee.