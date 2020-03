E' arrivata la decisione su Juve-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia. La partita è stata rinviata a data da destinarsi dal prefetto di Torino a causa del rischio di ulteriore diffusione del coronavirus.



Questo un estratto dell'ordinanza del Prefetto: "Si determina conseguentemente il concreto rischio della diffusione incontrollata del contagio da COVID-19 tra i presenti. Ravvisata, pertanto, la necessità e l’urgenza di adottare le necessarie misure finalizzate ad assicurare un’efficace protezione della sicurezza collettiva e della incolumità personale dei singoli astrattamente esposti in occasione della competizione sportiva in questione, il Prefetto ordina che l’incontro di calcio Juventus FC – AC Milan valevole per la Coppa Italia TIM 2019/2020 programmato per le 20.45 del giorno 4 marzo 2020, è differito a data successiva che verrà individuata dalle Autorità competenti".