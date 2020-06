Coppa di Spagna, Coppa d'Inghilterra e... Coppa Italia? Ronaldo ci spera perché non l'ha ancora vinta. E' uno dei pochi trofei che manca nella bacheca del portoghese, che nei Paesi nei quali ha giocato ha sempre vinto il trofeo nazionale. L'anno scorso i bianconeri sono stati eliminati dall'Atalanta ai quarti di finale, oggi si giocano il pass per la finale nella sfida contro il Milan dopo l'1-1 dell'andata giocata quattro mesi fa. Poi il lungo stop dovuto alla pandemia fino alla ripresa fissata per stasera. CR7 è carico, nel mirino c'è la sua prima Coppa Italia.