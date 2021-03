1









La Juventus sta continuando a monitorare da vicino i progressi di Nuno Mendes, terzino sinistro dello Sporting Lisbona che gli scout bianconeri hanno messo da diverso tempo nel mirino. Sulle tribune del Josè Alvalade si sono visti spesso anche emissari del Milan, per valutare questo ragazzo classe 2002 che, secondo quanto riporta il Sun, piace anche al Manchester United e al Liverpool. La Juve lo segue costantemente e rimane in attesa di sviluppi per l'estate.