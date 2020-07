Come scritto da Repubblica questa mattina, adesso tocca a Gonzalo Higuain: "Sullo scudetto si allunga la mano di un centravanti che è stato rimarchevole e che, sia come sia, resta di gran lungo il centravanti di riserva più rimarchevole dell’intera Serie A. I segni del declino di Higuain sono evidenti, ma per fare il mestieraccio del rimpiazzante lui è un lusso che nessuno, se non Sarri, può permettersi. Stasera il Pipita giocherà in luogo dello squalificato Dybala e di sicuro non lo farà per la partita intera, perché lo stato di forma è così così ma anche perché da un anno e mezzo ha cambiato registro e dimensione, diventando persino un esubero".