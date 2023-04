Per la prima volta nel dopoguerra, dopo 29 giornate di A nelle prime tre in classifica non c’è nessuna tra Inter, Milane Juventus. Con i bianconeri penalizzati e sconfitti dalla Lazio ieri sera e dopo una giornata di campionato che che ha visto venerdì le milanesi sorprendentemente fermate sul pari (l’Inter in trasferta dalla Salernitana, il Milan a San Siro dall’Empoli), ecco quindi un dato incredibile: non capitava dal campionato 1941-42. Allora in testa c'era la Roma, secondo posto per il Torino e terzo il Venezia.