di Francesco Guerrieri

Pjanic e Bentancur insieme, con Matuidi a completare il terzetto. Questo dovrebbe essere il centrocampo scelto da Maurizio Sarri per la gara di stasera contro il Milan nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (dopo l'1-1 dell'andata). Miralem in regia e Rodrigo (favorito su Khedira) mezz'ala. A inizio stagione erano partiti uno la riserva dell'altro, ora giocheranno insieme grazie alla crescita dell'uruguaiano che sta diventando sempre di più un punto fermo della Juve. Da play o centrocampista interno per lui fa poca differenze, l'allenatore qualche giorno ha detto di aver visto bene Pjanic durante gli allenamenti ed ecco il perché si va verso questa soluzione senza rinunciare a nessuno dei due. Verso la panchina va Khedira, che tra infortuni e lo stop della stagione non vede il campo dallo scorso novembre.



IL PROBLEMA - Il fattore Bentancur sarà decisivo anche in zona gol. E' lui che deve sganciarsi e e buttarsi dentro l'area per cercare la rete. In attacco Sarri non ha dubbi: Douglas e Ronaldo ai lati di Paulo Dybala falso nueve. "Il rischio è quello di lasciare libera l'area avversaria" aveva detto qualche giorno fa Sarri in una recente interviste. Bene, è lì che deve inserirsi Benta. I (non) gol dei centrocampisti sono stati uno dei problemi della nuova Juve, che non ha trovato quel giocatore in grado di trovare i tempi giusti per creare occasioni da rete.



LA MOSSA TATTICA - L'allenatore bianconero è una delle cose che ha chiesto di più ai suoi centrocampisti e oggi lo farà con Bentancur, che avendo davanti tre attaccanti che "non riempiono l'area" potrebbe trovare i corridoi giusti per ritrovarsi davanti al portiere. L'idea di Sarri in fase di possesso sulla trequarti, è quella di far arretrare Dybala con Ronaldo libero di svariare sul fronte offensivo, in modo da aprire gli spazi per gli inserimenti del centrocampista uruguaiano.



TRASFORMAZIONE - E' vero, Bentancur non è proprio un bomber. Un solo gol quest'anno - proprio in Coppa Italia - in 29 presenze (7 assist). Però l'uruguaiano ha le caratteristiche per diventare un tuttocampista. Attaccare e difendere, come quelli bravi. Alla Milinkovic o alla Pogba, che non a caso sono due giocatori nel mirino della Juve. Rodrigo può arrivare a quel livello diventando decisivo anche in fase offensiva, la società punta molto su questo ragazzo classe '97 arrivato nell'affare Tevez grazie a un'intuizione di Paratici. Era considerato un talento sudamericano ma al Boca Juniors giocava poco, in molti pensavano che la mossa della Juve fosse solo per fare un dispetto al Milan che lo voleva. Oggi, lo vogliono Barcellona e Atletico Madrid. Ma la Juve ha già alzato il muro, Benta non si tocca.