Juventus-Milan è (anche) Cristiano Ronaldo contro Ibrahimovic. Due simboli del calcio in generale, che Andrea Pirlo ha presentato così nella conferenza di ieri alla vigilia del match: "Un problema per il calcio italiano? Non credo sia un problema, sono ancora tra i migliori. Ronaldo è il capocannoniere, Ibra sta facendo tanti gol e dà un apporto alla squadra. Non sono un problema per le squadre in cui giocano, sono ancora un valore aggiunto e siamo contenti di averli a disposizione".